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Başkan Üzülmez, minik şampiyonu makamında ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Atla Terapi Merkezi’nde antrenman yaparak kupalar kazanan Yavuz Selim Demir’i makamında kabul etti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Atla Terapi Merkezi'nde antrenman yaparak kupalar kazanan Yavuz Selim Demir'i makamında kabul etti.



Kartepe Belediyesi tarafından hizmete açılan, engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynayan Atla Terapi Merkezi'den şampiyon çıktı. Engelli bireylerin eğitimine destek sağlamak amacıyla Atla Terapi Merkezi'nden faydalanırken, binicilik sporuna gönül verenler de antrenmanlarını merkezde yapıyor. Son dört yıldır binicilik sporu ile ilgilenen 12 yaşındaki Yavuz Selim Demir son kazandığı kupalarla Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yavuz Selim Demir, “Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Ligi, Türkiye Şampiyonası ve teşvik yarışmaları olmak üzere birçok yarışmada kupalar kazandım. Son dönemlerde antrenmanlarımı Kartepe Ata Terapi Merkezi'nde yapıyordum. Binicilik sporuna gönül verenlere böyle bir imkan sunduğundan dolayı Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ederim” dedi.



Yavuz Selim'i başarılarından dolayı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Atla Terapi Merkezi, Türkiye'ye örnek projelerimiz arasında yer almaktadır. Atla Terapi Merkezi'nde özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan terapatik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlamaktadır. Doktor raporuyla izin verilen tüm engelli çocukların faydalandığı Atla Terapi; atın klasik metodolojisi üzerine kurulu hareketini, uzman terapistin yöntemleriyle birleştirerek uygulanan destekleyici bir yöntem olarak kullanılıyor” diye konuştu.



Öte yandan Üzülmez, ilçe sınırlarında çiftlerin yeni doğan bebeklerini de ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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