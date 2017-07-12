Başkan Üzülmez muhtarlarla bir araya geldi

Vatandaşın duasını almak için yola çıktık diyen Başkan Üzülmez “15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında Kartepe olarak alanlarda olacağız” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, aylık istişare toplantısında Ekoköy’de sabah kahvaltısında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Üzülmez’e Muhtarlar Masası Koordinatörü Şemistan Subaşı ve Kartepe Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş’da eşlik etti. İstişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Üzülmez, “Ramazan ayında bir araya gelmiştik. Anlık istişarelerle çalışmalar devam etmektedir. Zor günler paylaşarak azalır, güzel günler paylaşarak artar. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Her yiğidin farklı tarzı olabilir” dedi.

İmkanlarımız ve yeteneklerimiz ölçüsünde ilçemize en iyi hizmeti yapıyoruz diyen Üzülmez, “Vatandaşımızın takdirini ve duasını alıyoruz. Başka bir düşüncede olunmayacağını düşünüyorum. Görev süremizde 3 yıl geride kalmıştır. Burada insanlarımızın duasını almak için geldik. Küçük sıkıntılar içerisinde boğulmamalıyız. Niyette sıkıntı olmasın. Hiçbir arkadaşıma farklı bakış açısı içerisinde olmadım. Bu görevler emanettir. Önemli olan gönül birliği olmasıdır” şeklinde konuştu.

Mahallelerde yatırımlara devam ediyoruz diyen Başkan Üzülmez, “Ülkemizi işgal etmek isteyen vatan hainlerinin, maşası oldukları haçlı zihniyeti, ülkemizde bir darbe adıyla işgale kalkışıldı. Darbeler, insanlarımıza zarar vermeden, yönetim şeklini değiştirmeye yöneliktir. Birkaç darbeyi gören kişi olarak bunu söylüyorum. Darbelerin tamamı bir insanlık ayıbıdır. 15 Temmuz darbe değildi işgal girişimidir. Darbe olsaydı meclis bombalanmazdı. Vatandaşlarımızı şehit ettiler. Yüzyıllardır ülkemizde gözü olan haçlı zihniyeti ve onun ülkemizde ki uşakları tarafından işgal girişimi oldu” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz işgal girişiminin birinci yılındayız diyen Üzülmez, “11-15 Temmuz arasında demokrasi nöbetleri olacaktır. Bütün dünyaya mesaj verecek şekilde törenler yapılacaktır. Yeniden birlik ve beraberlik içerisinde Kartepe halkı meydanlarda kendisini hissettirecektir. Güçlü bir şekilde alanda olacağız. Sizleri de orada bekliyoruz. Gelecek neslimize kast etmek isteyenlere karşı cevap vereceğiz” dedi.