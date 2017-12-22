Başkan Üzülmez projelerini Ankara’da anlattı

AK Parti ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından beyanname toplantılarına Kartepe İlçesi ile dün başladı. Ankara’da, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın başkanlığında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Koordinasyon toplantısına AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MKYK Üyesi Milletvekili Zeki Aygün, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Milletvekilleri İlyas Şeker ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman katıldı.

Başkan Yardımcısı Fikri Işık başkanlığında yapılan Yerel Yönetimler Koordinasyon toplantısında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, seçim beyannamesinde bulunan projeler hakkında sunum yaptı. 41 proje ve üzerine eklediği yeni projelerinde gelinen nokta hakkında bilgi veren Başkan Üzülmez, hızlı, gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı Ankara heyetinin takdirini kazandı.

İlçesindeki sıkıntılarda dahil olmak üzere tamamladığı ve devam eden projelerin en ince ayrıntısına kadar hakim olan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez sunumda, sıralı sayısız projeyi tek tek görselleri ve tüm sunumunda; Spor salonları, Salim Dervişoğlu-Köseköy duble yol çalışması, yüzme havuzları, Köseköy Battı-Çıktı Projesi, gençlik merkezi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Suadiye Meydan Projesi, Kartepespor Kulübü, Arberatoryum, üst geçitler, semt spor salonları, Sapanca Gölü kıyı kenarı yürüyüş yolu, Maşukiye Giriş Projesi, Arslanbey Kültür Merkezi, Ekoköy Projesi, tarihi mezarlıkların düzenlenmesi, Eşme Kültür Merkezi, semt futbol sahaları, Botanik park ve bitki müzesi, D-100 Goodyear Kavşağı, kent merkezi bağlantı yolları, kent mezarlığı, Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, tenis kortları, Beşevler - D100 girişi sinyalizasyonu, Maşukiye - Acısu - Derbent Kanal Park Projesi, Derbent Gar Binası, kapalı Pazar alanları, eğitime destek, alt geçit düzenlemeleri, Tepetarla - Derbent - Acısu Rekreasyonu, toplu konut alanları projesi, Engelli ve Yaşlı Sosyal Yaşam Merkezi, Uzay gözlem evi, yayla mesire alanları, köy ve mahalle konakları, Köy Pazarı - Yöresel Ürünler Standı, Acısu Kent Ormanı, özel üniversite kurulması, özel teşebbüs yatırım desteği, Teleferik Projesi, Adalet Sarayı Projesi, Atla Terapi Merkezi Projesi, Su Sporları Merkezi Projesi, Yeni Belediye Hizmet Binası Projesi, SEKA Kamp Restorasyonu Projesi, SUKAY Restoran Projesi, Kent Meydanı ve Dini Tesis Projesi, Akıllı Bisiklet Projesi, Dumlupınar Kanal Boyu, Cephe İyileştirme Projesi, İstasyon Mahallesi Külliye ve Çevre Düzenlemesi Projesi, cami çevre düzenlemeleri, Su Değirmeni Restorasyon Projesi, Revizyon İmar Planı Çalışmaları, Kent Meydanı Altyapı Projesi, Alo Evlat Hattı Projesi, sıcak temek dağıtımı, sağlık merkezleri, Yaş-Bak Hizmeti, Medikal Malzeme Hizmeti, Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, Hoşgeldin Bebek Hizmeti, Asker Aile Yardımı Hizmeti, Aylık ve Ramazan Ayı Erzak Yardımı, sünnet şöleni, doğal felaket yardımı, kırtasiye ve bayram kıyafeti yardımı, Kadın Spor Merkezileri, KAR-MEK Meslek Edindirme Kursları, aşçılık kursu, bilgi evleri, spor okulları, çocuk tiyatroları, kültür sanat etkinlikleri, Doğa Sporları Turizm Çalıştayı, Kartepe Zirvesi, ECOEI Kongresi, Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, Eşme Ayvası Festivali, kültür gezileri, Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması, Tırmanma Yarışı- Endro-Oryantiring, bisiklet dağıtımı, bisiklet yarışları, Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri yer aldı.

İlgi ve dikkatli Üzülmez’in sunumunu dinleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık başkanlığında ki Ankara heyeti, sunum sonunda yapılan çalışmalar ve gelinen nokta itibariyle Başkan Üzülmez’i tebrik ederek, “İlk toplantımız ve Kartepe İlçemiz ’de yapılan çalışmalarımız memnuniyet verici, başkanımız ve ekibini kutluyor, aynı azim ve heyecan ile başarılı çalışmaların devamını diliyoruz. Milletimiz her şeyin en iyisine layık, bu noktada yerel yönetim performanslarının çok önemli olduğunu biliyor ve bu süreci de hassasiyetle takip ediyoruz. Bu toplantılarımızda sürecin bir parçası, hayırlı uğurlu olsun” dediler.