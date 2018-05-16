Başkan Üzülmez, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu

Amatör Küme’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bir üst lige adını yazdırmayı başaran Maşukiyespor’un şampiyonluk yemeğine katıldı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yıllar sonra 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi başaran Maşukiyespor, şampiyonluk yemeğinde buluştu. Maşukiye’de verilen yemeğe Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yemekte konuşan Maşukiyespor Başkanı Vural Yıldız, “Bu önemli akşamda bizlerle bir arada olan ve ricamızı kırmayan başkanlarıma ve müdürlerime teşekkür ediyorum. Birlikte zorlu bir sezonu geride bıraktık ve mutlu sona ulaştık. Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftar inanarak, birlik beraberlik içerisinde büyük bir uyumla şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e ve destek olup yardım eden herkese teşekkür ederim. Seneye de büyük planlarımız var” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’de Maşukiyespor’un şampiyonluğunun kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, “Bu yıl Kartepe’de hep birlikte güzel işlere imza attık. Maşukiyespor’un şampiyonluğu bizleri mutlu etti. Yönetim kurulundaki arkadaşları, teknik heyeti ve futbolcu arkadaşlarımızı kutlarım” diyerek futbolculara 10 bin lira şampiyonluk primi verdi.

Öte yandan, Kartepe Okul Sporları Tertip Komitesi’nin düzenlemiş olduğu sportif ve kültürel etkinliklerde dereceye giren okullar ve öğrenciler de Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda düzenlenen programla kupalarına kavuştular. Düzenlenen programa Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katılarak sporculara kupalarını takdim etti.