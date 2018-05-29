Başkan Üzülmez, selde etkilenen bölgeleri inceledi

Başkan Üzülmez, ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için gereken çalışmaların hemen yapılması için talimat verdi.

Mevsimsel normallerinin üzerinde ki yağışların kısa sürede ve etkili yağmasından dolayı Kartepe İlçesinde bir çok vatandaş bu durumdan olumsuz etkilendi. Başkan Üzülmez, etkili yağış sonrasında Fatih Sultan Mehmet, Acısu ve Derbent Mahalleri’nde inceleme yaparak mahalle muhtarları ve vatandaşlardan bilgi aldı.Yerinde inceleme yapan Başkan Üzülmez, mağduriyetlerin giderilmesi için gereken talimatları verdi.Öncelikle acil durumda olan Kartepelilere ulaşan ekipler öncelikli ihtiyaçları gideriyor.

Etkili yağış sonrasında Derbent Mahallesi-Yenice Sokak, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi-19 Mayıs Caddesi-Koza, Kumluk, Kalender ve Kelebek sokakları, Köseköy Mahallesi-Gazi Yasin Caddesi, İstasyon Mahallesi-İlim Caddesi, Ankara Caddesi, Mahmut Paşa Caddesi, Ceylan-Mis-Karanfil Sokak, Dumlupınar Mahallesi-Çiçekli Sokak, Uzunbey Mahallesi-Sadakat Sokak, Ketenciler Mahallesi Çalıkoğlu Mevkii küme evleri ve Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde selden zarar gördü.

Yaşanan sel baskını hakkında değerlendirme yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kısa sürede yağan yağmur sonrasında bazı bölgelerimiz bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan sel felaketi sonrasında hemşehrilerimizin her zaman olduğu gibi yine yanındayız. İlçe Kaymakamlığı ve Valiliğimizle birlikte koordineli çalışmamız devam ediyor. Yağıştan etkilenen zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri tespit edilmektedir. Bu tespitler sonrasında zararlar giderilecektir” ifadelerini kullandı.