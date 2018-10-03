Başkan Üzülmez, spora desteğini sürdürüyor

İlçede bulunan spor kulüplerine desteklerini sürdüren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, tarihinde ilk defa BAL liginde mücadele eden Büyük Derbentspor'un Kütahya Çamlıcaspor karşılaşmasını izledi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hafta sonu Kartepe'yi Türkiye Bölgesel Amatör Liginde) temsil eden Büyük Derbentspor-Kütahya Çamlıcaspor karşılaşmasını Suadiye Sinan Sipahi Stadı'nda izledi. Başkan Üzülmez'e Büyük Derbentspor Kulüp Başkanı Selçuk Baysal'da eşlik etti. Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Beyazlı takım, ilk galibiyetini elde etti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Büyük Derbentspor rakibi Kütahya Çamlıcaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında Kartepe Büyük Derbentspor'un soyunma odasını ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kulüp Başkanı Selçuk Baysal başta olmak üzere bütün futbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Futbolculara başarılar dileyen Üzülmez, “Kartepe'de spora yapılan yatırımlar sayesinde yüzlerce gencimiz sporun içerisinde büyümektedir. Kulüplerimizin her başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Kartepemiz spor branşında elde ettiği başarılarla ülke genelinde de adından söz ettirmektedir” dedi.