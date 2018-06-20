Başkan Üzülmez, su baskınlarını yerinde inceledi

Şiddetli yağış sonrasında incelemelerde bulunan Başkan Üzülmez, mağduriyetlerin giderilmesi için talimat vererek, çalışmaları başlattı.

. Kartepe genelinde yapılan yatırımları yerinde incelediği sırada yaşanan su taşkınları ile programını kesen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, beraberinde AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ile birlikte hemşehrilerinin yardımına koştu. Başkan Üzülmez, etkili yağış sonrasında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Melodi ve Koza Sokal’ı, Köseköy Mahallesi’nde ve İstasyon Mahallesi Ceylan Sokak ve Mithatpaşa Sokakları’nda inceleme yaparak mahalle muhtarları ve hemşehrilerinden bilgi aldı. Başkan Üzülmez’in talimatıyla bütün belediye ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına başladı.

Yaşanan sel baskını hakkında değerlendirme yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Son dönemlerde ani ve etkili olan sağanak yağışlar, yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman etkili olmaktadır. Kısa sürede ve mevsim normallerinin çok üzerinde düşen yağış sonrasında etkilenen hemşehrilerimizin mağdur olmaması için belediye ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde etkilenen yerleri yerinde inceledik ve gereken önlemleri, tedbirleri aldık. Yağış dolayısıyla etkilenen hemşehrilerimizin zararları tespit edilerek ivedilikle giderilmektedir” dedi.