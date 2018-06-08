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08 Haziran 2018 10:24

Başkan Üzülmez Suadiyelilerle iftarda buluştu

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ramazan Ayı münasebetiyle Suadiyeli hemşehrileri tarafından düzenlenen geleneksel iftara katıldı.

Başkan Üzülmez Suadiyelilerle iftarda buluştu

08 Haziran 2018 10:24


11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hemşehrileriyle iftar sofrasında bir araya geliyor. Kartepe Suadiye Mahallesi Kestanelik mevkiinde Suadiye halkı tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftara konuk oldu. İftar öncesinde Suadiyeli hemşehriyle sohbet eden Başkan Üzülmez, Ramazan-ı Şerif ayının birlik, beraberlik, bereket ayı olduğuna dikkati çekerek, Allah nicelerine hep birlikte kavuşmayı nasip etsin dileğinde bulundu.


Verilen sözleri yerine getirmenin gururunu duyuyoruz diyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da, yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor. Cumhurbaşkanımız milletvekillerimiz sizlerle el ele vereceğiz ve inşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız” dedi.




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