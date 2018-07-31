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31 Temmuz 2018 11:53

Başkan Üzülmez, Trabzonlular Derneğine konuk oldu

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Uzuntarla Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen festivale katıldı.

Başkan Üzülmez, Trabzonlular Derneğine konuk oldu

31 Temmuz 2018 11:53


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Uzuntarla Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 2. festivaline katıldı. SEKA Kamp Alanı’nda düzenlenen etkinlikte Başkan Üzülmez, Trabzonlular Derneği üyeleriyle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Festival alanında kurulan stantları gezen Başkan Üzülmez, hemşehrileriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çekildi.


Festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Birlik ve beraberliğimiz bu tür etkinliklerde kendisini göstermektedir. Sizlerin bu etkinliğinizden dolayı tebrik ediyorum. Kartepe Belediyesi olarak geçen hafta burada bizleri bir yapan, kültürümüzü yaşamasını sağladığımız Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ni gerçekleştirmiştik. Bugünde bir başka etkinlikle bir aradayız” dedi.


Yapılan organizasyonları takdir eden Başkan Üzülmez, “Bu sayede birlik ve beraberliğin sağlanmasının yanı sıra örf, adet ve geleneklerin gelecek olan nesillere iletilmesini sağlamaktadır. Türkiye’nin en önemli seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.




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