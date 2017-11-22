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22 Kasım 2017 16:47

Başkan Üzülmez TÜGVA öğretmenleriyle bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, TÜGVA Kartepe Şubesi bünyesinde görev yapan ortaokul ve lisedeki danışman öğretmenleri ile bir araya geldi.

Başkan Üzülmez TÜGVA öğretmenleriyle bir araya geldi

22 Kasım 2017 16:47


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kartepe Şubesi’nin ilçede bulunan ortaokul ve lisedeki danışman öğretmenleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, “Vatanını ve milletini sevenler tarafından oluşturulan TÜGVA kent genelinde yapılanma çalışmalarını tamamlamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadan çalışmalıyız. Ülkemiz üzerinde haçlı zihniyetinin planlarının olduğu son dönemde saklanamayacak şekilde ortaya çıkmıştır” dedi.


“Ülkemiz son 15 yılda hızla büyümüştür” diyen Başkan Üzülmez, “Ekonomik ve sanayi alanında yaşanan büyüme birilerini rahatsız etmiştir. Ülkemiz içte ve dışta büyük mücadele içerisindedir. Bu mücadelede ilmiyle, eğitimiyle, yetişmiş gençliğe ihtiyaç vardır. Bu mücadelede bizlerde elimizden gelen imkanlarla destek olmaktayız. Eğitim camiasında yaşanan tahribatın düzeltilmesi, hem de inanmış dini, Kuran’ı, vatanı, bayrağı için hainlerle mücadele edilmesi noktasında önemli bir görevde bulunuyorsunuz. Bu yolda mücadele eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.


“Bizim çocukluk döneminde yaptığımız mücadelenin daha fazlasını siz bugün yapmaktasınız” diyen Başkan Üzülmez, “Dünya gençlerimizi etkilemek için bir çok alanda cazip imkanlar sunuluyor. Bütün bunları bir tarafa bırakıp, vatan, millet, gençlik, din, geleceğimiz için bende varım diyerek ortaya çıkmış bu gençlerimize teşekkür ediyorum. Sorumluluk bilinci altında, beklentisiz görevlerini yerine getiren öğretmenlerimiz vardır. Bu durumu milli seferberlik olarak görüyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde verilen mücadelenin Çanakkale Destanı, Kurtuluş Savaşı kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 2023 hedefimiz vardır. Bu hedefleri engellemek üzere içeriden ve dışarından kuşatma altındayız. Her cephede milli mücadele verilmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.




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