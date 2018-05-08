Başkan Üzülmez: “Ülkesi için dertlenen insanlar görev alacaklardır”

Panelde konuşan Üzülmez, “Ülkesi için dertlenen insanlar görev alacaklardır. Atalarımıza layık nesiller olduğumuzu bütün dünya görecektir” dedi.

Vuslat Platformu ile Kartepe Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Yeni Sistemin Getirdikleri; Neden Böyle bir Sisteme İhtiyaç Duyuldu" paneline İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı. Kartepe Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen panelde Vuslat Platformu yönetim kurulu üyesi ve konuşmacı olarak katılan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, belediye çalışmalarını anlattı.

Panel Kur’an- Kerim tilaveti ile başlarken açılış konuşmasında söz alan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kocaelimiz ülkemize sanayi bakımından verdiği destek ile bilinirken Kartepe ilçemiz de ulaşım ağının merkezinde bulunması ile dikkat çekmektedir. Türkiye’nin lojistik merkezi durumundayız. Turizm alanında ülkemizin merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemekteyiz. İlçemizin doğal güzelliklerini insanlarımızın hizmetine sunmaktayız. İlçemizde ulusal ve uluslararası kongreler yapılmaktadır. Atla Terapi Merkezi ülkemize örnek olmuştur. Klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında gönül köprülerini oluşturuyoruz” dedi.

Gelecek nesillerin yapılan işleri öğrendiklerinde guru duyacaklarını dile getiren Başkan Üzülmez, “Alo Evlat Projemiz sayesinde bakıma muhtaç büyüklerimizin her türlü ihtiyaçlarının gidermenin yanı sıra en büyük hayalleri olan Umre görevlerini de birlikte ifa ettik. Vuslat Platformu’nda görev alarak milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bütün bu gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan alıyoruz. Kefenini yanına alarak yola çıkmış bütün emperyalist güçlere karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımızın ekibinde yer almak büyük onurdur. Ülkemizde bu dönemlerde tarih yazılmaktadır. Gelecek nesillerimiz bu zamanı okudukları zaman gurur duyacaklardır. Yeni sistem ile ülkemizin gelen ağam giden paşam anlayışı son bulacaktır. Bürokrasi hegemonyası son bulacaktır. Seçilenlerle birlikte herkes aynı sorumluluğu alacaktır. Ülkesi için dertlenen insanlar görev alacaklardır. Atalarımıza layık nesiller olduğumuzu bütün dünya görecektir” diye konuştu.

Yapılan değişiklerin meclisi zayıflatmadığına dikkat çeken İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bu milletin değerleriyle kavgalı olanlara bu siyasette millet alan açmayacak, bu yeni sistemin özeti bu. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanını halkın seçtiği bir düzene geçerek 1962 anayasasıyla kurulan düzeni değiştirmiştir. Bu sistemle devlet, millet buluşması tam anlamıyla gerçekleşecek. Peki böylelikle Meclis zayıflamış mı olacak? Meclis zayıflamış olsaydı herhalde AK Parti aday adayı başvuru rekoru kırmazdı. Demek ki Meclis de zayıflamıyor, bunu buradan görmemiz lazım" şeklinde konuştu.

16 Nisan referandumuyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halkın yönetime daha doğrudan, kesintisiz ve istikrarlı şekilde tesir etmesini sağlayacağını belirten Erdoğan “Türkiye, her seferinde güçleniyor. Güney sınırımızda, Suriye ile Türkiye sınırında, Irak sınırında NATO’daki müttefikimizin, düşmanlarımızı desteklediğini seyretmedik mi? Allah aşkına, 30 sene önce biz bu durumda ne yapabilirdik? Buna göz yumacaktık, güney sınırımız tamamen bir terör devletine emanet edilecekti, ondan sonra Türkiye’nin güvenliğini konuşacaktık. Tabii ki bir Recep Tayyip Erdoğan faktörü var, tabii ki güçlü liderliğin rolü var. Türkiye’nin bu dönemdeki güçlenişinin de etkisi. Yeni sistemde millet ne diyorsa, ülkenin başındaki, icraatın başındaki kişi ona göre hareket etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıldığı zaman, sistemlerinde netlik ve sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yeni sistemde Meclis’in daha güçlü olacağını, Cumhurbaşkanı ile Meclis’in ayrı sandıktan çıkmasının sistemin en önemli farklılığı olduğunu” belirten Erdoğan, "Halkımızın Cumhurbaşkanımıza teveccühü çok güçlü. Şu anda kalkıp bu liderini Meclis’te desteklemek isteyecektir. Bu konuda yapılan algı çalışmalarına da itibar etmeyin" dedi.