Başkan Üzülmez USMED'i misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan ve yönetim kurulunu Kartepe'de misafir etti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sosyal Medya Fenomenlerini, turizm ve cazibe merkezi Kartepe Sukay Park'da misafir etti. Başkan Üzülmez USMED heyetine Kartepe genelinde bitirilen ve devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.

USMED hakkında Başkan Üzülmez'e bilgi veren Dernek Başkanı Said Ercan, “2012 yılında Sosyal paylaşım sitelerinin oluşturduğu sosyal medyayı merkeze alan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) olarak kurulduk. Sosyal medya bilincine sahip kişi ve kurumlarca mercek altına alınan USMED, sosyal medyada etkin genç kurucularıyla geleceğin sosyal medya sahasını inşa etmeyi hedeflerken mevcut sosyal medya mecralarındaki çarpıklıkları da onarmayı planlıyoruz” dedi.

2014 yılından bu yana Kartepe genelinde hizmetlerine devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Belediyesi olarak belediyeciliğin asli görevlerini yerine getirmenin yanı sıra sosyal belediyeciliğin örnek projelerini hayata geçiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin ödüller alması bizlerin çalışma azmini arttırmaktadır. Türkiye'de ilk defa Alo Evlat Birimi hizmete başlamasıyla birçok belediye tarafından örnek alındı. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, Atla Terapi Merkezi, Seka Lojmanı ve Su Değirmeni Projelerimiz ödüle layık görüldü” diye konuştu.

“Kartepe Belediyesi olarak projelerimize aralıksız devam ediyoruz” diyen Başkan Üzülmez “Teleferik Projesi, Kanal Park Projesi, Kadınlar Kulübümüz ile 10 binin üzerinde kadına ulaştık. Kadın Spor Merkezleri, Gençlik Merkezi, Semt Spor Sahaları, Mahalle Konakları, Kent Meydanları, Kapalı Pazarlar projelerimizin yanı sıra Tarihi Su Değirmeni Restorasyonu, Tarihi Çuha Fabrikası, Tarihi Derbent Gar Binası restorasyonu çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimize 7/24 hizmet etmeye devam ederken, geleceğin Kartepesini inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.