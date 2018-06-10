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10 Haziran 2018 10:41

Başkan Üzülmez, Uzunçiftlikspor Kulübü’nü ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli 1.

Başkan Üzülmez, Uzunçiftlikspor Kulübü’nü ağırladı

10 Haziran 2018 10:41

Amatör Küme’ye yükselen Uzunçiftlikspor Kulübü Başkanı Fatih Tanrıverdi ve futbolcuları makamında ağırladı.


İkinci Amatör Küme’de 2017-2018 futbol sezonunda 10 takımın ligden çekilmesi nedeniyle 49 takımla mücadeleler tamamlandı. Gruplarda yaşanan kıyasıya mücadele sonrasında D Grubunda üçüncü olan Uzunçiftlikspor, Play-Off’da mücadele etme hakkı kazandı. 2. Amatör Küme Play-Off’da 3. eleme maçı finalinde Uzunçiftlikspor ile Tavşanlıspor’u 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Bol gollü geçen final müsabakasında Tavşanlıspor’u 3-2 mağlup ederek Birinci Küme’ye yükseldi.


Kocaeli 1. Amatör kümeye yükselen Uzunçiftlikspor Kulübü elde ettiği bu başarı sonrasında kupası ile birlikte Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ziyaret etti. Kulüp Başkanı Fatih Tanrıverdi, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları makamında ağırlayan Başkan Üzülmez, başarılarından dolayı takım yönetimi ve sporcularını tebrik etti.


Ziyaret sırasında konuşan Başkan Üzülmez, “Son yıllarda spora yaptığımız yatırımlarla ilçemiz altın çağını yaşamaktadır. Takımlarımızın hepsi centilmence liglerinde mücadele ederek başarılı olmuşlardır. Kartepe’de spor yapmak, sporcu olmak ayrıdır. Elde edilen bütün başarılar ödüllendirilmektedir. Geleceğimiz olan gençlerimize yaptığımız her yatırım bizlerin gururu olmaktadır” dedi.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.




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