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20 Eylül 2017 13:51

Başkan Üzülmez vuslat platformunda konuştu

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen "Savunma Sanayisinde Milli ve Özgün Projelerin Önemi" konulu, konferansın başında yönetim kurulu üyesi olarak konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kazanan yine biz olacağız” dedi.

Başkan Üzülmez vuslat platformunda konuştu

20 Eylül 2017 13:51


Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen "Savunma Sanayisinde Milli ve Özgün Projelerin Önemi" konferansı Sheraton Grand Ataşehir’de gerçekleştirildi. Düzenlenen konferansa Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, Kartepe Belediye Başkanı ve Uluslararası Vuslat Platformu Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Üzülmez, BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve konusunda uzman 700 davetlikatıldı.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kürsü konuşmasında, “Milleti ve devleti için dertlenen gençler olduğu sürece ülkemizden beklentisi olan dünya mazlumlarının sırtı yere gelmeyecektir. Ülkemiz tarihin en önemli liderinden biri tarafından yönetilmektedir. Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olduğu sürece dimdik ayakta olacağız. Önemli projeler üreten toplum olarak tarih sayfalarını değiştireceğimize inanıyorum. Dünyada söz sahibi olan bir ülke durumuna geliyoruz. Dünyanın gündeminde olan projeler ülkemizde hayat bulmaktadır.Savunma sanayisinde 50 yıldır yaşanan ve yüzlerce yıl sürmesi muhtemel sorunlar milli ve özgün savunma sanayi stratejileri ile aşılacaktır” dedi.


Sözlerini sürdüren Başkan Üzülmez, “Ülkemizin hem içte hem de dışarıda baş belası olan terör illetinin üzerine çöktükçe çatlak sesler çıkmaktadır. Ülke içerisinden ve ülke dışından bu sesler gelmektedir. Ülkemizi yönetmek isteyen bazı siyasi parti liderleri ve onun takımından ses gelmeye başladı. Herkes safını belli etmektedir. Türkiye 15 Temmuz gerçeği yaşamıştır. Ülkemizin milli ve manevi değerlerini kullanarak Türk insanın gönlüne girmeye çalışarak, asıl amacı ülkemizi parçalamak olanlar siyasi arenada kol kola girmişlerdir. Bizim çalışkan, dürüst, vatan ve millet sevdalısı gençlerimizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan lider olduğu sürece ülkemiz üzerinde emelleri olanlar mağlup olacaklardır. Kazanan yine bizler olacağız” ifadelerini kullandı.


Konferans BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın konuşması ile devam etti.




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