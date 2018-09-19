Başkan Üzülmez, yeni hizmet binasını inceledi

Kartepe'ye daha iyi hizmet sunmak ve ihtiyaçlara daha hızlı cevap vermek için önemli projeler arasında yer alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde çalışmalarına başlanan Kartepe Kent Merkezi Projesi'nde de çalışmalar son hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ekiplerden aralıksız bilgi adı. Çalışmalar hakkında konuşan Üzülmez, “Kartepemizin değişen vizyonuna uygun yeni hizmet binamızda son aşamaya geldik. Ufak tefek teknik bağlantılar dışında herşey hazır durumdadır. Kartepemiz sürekli değişen ve gelişen bir dönüşüm içerisindedir. Yeni hizmet binamızı da gelişen teknolojinin fonksiyonelliği ile hazırlanıyor. Yeni hizmet binası Kartepemize ayrı bir değer katacaktır” dedi.

Son teknoloji ile hizmet verecek olan Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının tabanı 2 bin 205 metre kare, toplamda 11 bin 324 metre kare olacak. Toplamda 104 odanın yer aldığı bina bodrum + 4 kat olarak hizmet verilecek. Belediye hizmet binası içerisinde bütün idari birimler yer alacak. Kapalı otopark, yemekhane, meclis grup odaları, 150 kişilik meclis salonu, iki adet ibadethane de bulunacak.