Başkan Üzülmez, yeniz hizmet binasını inceledi

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 2. birleşimi sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye meclis üyelerine yeni hizmet binasını gezdirdi. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek, tasarlanan modern çizgileriyle alanında örnek gösterilen Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Başkan Üzülmez, yapılan çalışmaları bizzat meclis üyelerine anlattı. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yaptırılan son teknoloji ile hizmet verecek olan Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının tabanı 2 bin 205 metre kare, toplamda 11 bin 324 metre kare olacağını belirten Üzülmez, Belediye meclis üyelerine yeni hizmet binasının çevre düzenlemesinde neler yapılacağını anlatması sonrasında binanın birinci katında yer alacak birimler ve verilecek hizmet konusunda da bilgilendirdi. Belediye Başkanı Üzülmez, belediye binasının her katında yapılan düzenlemelerin yanı sıra belediye meclis salonunun son teknolojiye göre hazırlandığını belirtti.

İncelemeler sırasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Turizm kenti Kartepemize yakışır belediye hizmet binamız bitmek üzere. İlçemizde nüfusun artış hızı ve yapılaşmaya göre dizayn edilen bina her türlü hizmeti verebilecek durumdadır. Hemşehrilerimiz belediye binasında bütün işlerini en kısa sürede çözüme kavuşturacaktır. Mimarisinde modern çizgisinin yanı sıra kültürümüzün izlerini de taşımaktadır. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Belediye binasında küçük dokunuşlar kaldı. Onlarında tamamlanması ile hizmet binası hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.

Öte yandan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına devam edilen 3 bin 8 metrekare büyüklüğünde kapalı pazar alanında yapılan çalışmaları inceledi. Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına başlanan Kapalı Pazarı Projesi'ni yerinde inceleyen Başkan Üzülmez yetkililerden bilgi aldı. Kapalı Pazarın yapımı tamamlandığında 3 bin 8 metre kare alanda hizmet vereceğini belirten Üzülmez, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.