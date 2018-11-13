Başkan Üzülmez yol çalışmalarına katıldı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan ilçe genelindeki yol çalışmalarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez izledi, değerlendirmelerde bulundu.

Belirlenen program dahilinde üstyapı iyileştirilmesi yönünde asfalt çalışması yapan Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dumlupınar Mahallesi'nde yol çalışmasına devam ediyor. Ekipler son olarak asfalt çalışmalarına Kanal Park Projesi kapsamındaki yollarda devam etti. Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park Yolu'ndaki asfalt seriminde ekipler, 500 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki güzergaha bin 250 ton asfalt serdi. Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, asfalt makinesinin direksiyonuna geçti. Ekipler ayrıca Rahmiye ve Uzunçiftlik Mahallesi genelinde ana arter ve bağlantılı yollarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe genelinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan mahalle, cadde ve sokaklarımızda sıcak asfalt serimi yapılırken, doğa şartlarından veya kullanımdan kaynaklanan zarar gören yerlerde belediye ekiplerimiz yama ve parke çalışmaları yapıyorlar. Turizm ilçesi olan Kartepe'nin gelişmesi belde kültüründen kent kültürüne geçişte yol medeniyettir diyerek gece gündüz çalışmalar devam ediyor” dedi.