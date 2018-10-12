Başkan Üzülmez'den Karakol incelemesi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yapımı devam eden Uzuntarla Jandarma Karakolu'nu yerinde inceleyerek yetkililerden bildi aldı.

Kartepe'de jandarmanın hizmet ve sorumluluk alanı değişmesi sonrasında yeni eklenen mahallelerle birlikte beş mahalleye hizmet veren Kartepe Uzuntarla Jandarma Karakolu yapımı hızla devam ediyor. Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yapılan Jandarma Karakolu'nu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yerinde inceledi. Kocaeli Valiliği, Kartepe Kaymakamlığı sorumluluk alanı düzenlemesi kapsamında Kartepe İlçesi'nde yeni sorumluluk alanlarını belirledi. Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında olan Ketenciler, Avluburun ve Eşme-Ahmediye Mahallelerine yeni düzenleme ile Uzuntarla ve Eşme Mahalleleri de eklendi. Bu düzenleme ile beş mahalleden Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı sorumlu oldu.

Uzuntarla Jandarma Karakolu Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Uzuntarla Mahallesi'ne 140 metre kare alan üzerinde inşaatı hızla devam ediyor. Tek katlı olarak yapılan karakol içerisinde iki adet nezarethane, ifade alma odası, avukat ile görüşme odası, santral ve hizmet birimleri bulunacak. Belirlenen standartlar ölçüsünde iç tadilat ve dizayn çalışmaları sonrasında bahçe düzenleme, peyzaj çalışmalarına başlanılacak. Hizmete hazır hale geldiğinde karakol 7/24 hizmet verecek. Uzuntarla Jandarma Karakolu'nu yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe Belediyesi olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarla uyumlu çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin daha güvenli duruma gelmesi amacıyla yeni sorumluluk alanları belirlendi. Bu durum sonrasında Uzuntarla Mahallesi'nde yeni bir karakol yapımına karar verildi. Kartepe Belediyesi olarak her zaman askerimizin, polisimizin yanındayız. Bizler de elimizdeki imkanlarla jandarma karakolunun yapımına başladık. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.