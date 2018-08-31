Başkan Üzülmez’den Köseköy Ateşspor’a ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yoğun programı içerisinde bulduğu her fırsatta amatör sporcuları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor. Başkan Üzülmez, son olarak Kocaeli’nin en köklü ve eski kulüplerinden olan Köseköy Ateşspor Kulüp Başkanı Ali Hancı, yöneticiler ve futbolcularla bir araya geldi. Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Üzülmez, “Herkes için sporun bir yaşam tarzı haline gelmesini sağlamak hedefindeyiz. Sporun ilk önce sağlık için yapılması gerekiyor. Gençlerimizi hayata iyi hazırlamak istiyorsak, ruhsal ve bedensel gelişimlerini dengeli ve etkili bir biçimde sağlamalıyız, spor bunun için en önemli araçtır” dedi.

Kartepe’de spora yapılan yatırımların başarılarla geri döndüğünü belirten Başkan Üzülmez, “Kocaeli geneline bakıldığı zaman Kartepe ilçemiz spor bakımından çok zengin imkanlara sahiptir. Gençlerimizin spor yapmaları için gereken bütün yatırımlar aralıksız yapılıyor. İlçemizde amatör olarak mücadele eden kulüplerimizin başarısı hepimizi gururlandırmaktadır. Elde edilen her başarı ilçemizin tanıtımına çok önemli bir katkı vermektedir. Spor insanları bir araya getiren çok önemli organizasyonlardır” diye konuştu.

Köseköy Ateşspor Kulüp Başkanı Ali Hancı, yöneticiler ve futbolcular Başkan Üzülmez’e spora verdiği sürekli ve değerli katkılar için teşekkür etti.