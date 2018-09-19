Başkan Üzülmez'den miniklere mesaj

Tüm yurtta olduğu gibi Kartepe'de de 2018-19 Eğitim Öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine aralıksız devam eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, geleceğimiz olan çocuklara yönelik çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerle yıl boyunca çocukların yanında olan Başkan Üzülmez, ders başı yapan öğrencilere küçük bir sürpriz yaptı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ders başı yapan bütün öğrencilere tebrik kartı gönderdi. Zarfları merakla açan öğrenciler, iyi dilek mesajları için Üzülmez'e teşekkür ettiler.