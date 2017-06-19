Başkan Üzülmez’den Ramazan ayında hasta ziyaretleri

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçedeki yaşlı ve hasta hemşehrilerini evlerinde ziyaret etme geleneğine Ramazan ayında da devam ediyor. Başkan Üzülmez ziyaretlerinde, hem hane halkı ile sohbet ediyor, taleplerini dinliyor hem de hasta hemşehrilerine acil şifalar diliyor. Kartepeliler ise Başkan Üzülmez’in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.

Başkan Üzülmez, geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle istirahatlerine evlerinde devam eden AK Parti Köseköy Mahalle Başkanı Ali Köse, Emekevler Mahalle sakinlerinden Sadife Güzel, Hüseyin Dursun ve Hayri Temel, Ertuğrulgazi Mahallesinden Akın Öztaşdemir, Derbent Mahallesinden Ünzüle Güney ve Sebahat Görmüş’ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastaların son durumları hakkında da bilgi de alan Başkan Üzülmez, hastalar için moralin çok önemli olduğunu belirterek hastalar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ramazan ayında birlik ve dayanışmanın çok daha önemli olduğunu hatırlatan Başkan Üzülmez, “Hayat acısıyla, tatlısıyla yaşanıyor. Her gün insanlar, doğuyor ve ölüyor. Rabbimiz öyle kudretli ki her zorluğun arkasından da bir kolaylık veriyor. Allah tüm hastalarımıza tez vakitte şifalar ve sabırlar, yakınlarına da kolaylıklar versin. Bizde acılarımızı paylaştıkça güçlenen, ayağa kalkan bir milletiz. Sevgiyle, saygıyla birbirimizden beslenir, Rabbimize hamd ederiz. Nice Ramazanlarda aynı duyguları paylaşmayı, birliğimizin daimi olmasını dilerim” dedi.