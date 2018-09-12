Başkan Üzülmez'den Uzunçiftlikspor'a 10 bin TL prim

Amatör Küme'de şampiyon olan Uzunçiftlikspor'a 10 bin TL'lik prim armağan etti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli 1. Amatör Küme'ye yükselen Uzunçiftlikspor Başkanı Fatih Tanrıverdi ve futbolcuları geçtiğimiz günlerde makamında ağırladı. Başkan Üzülmez, Kulüp Başkanı Tanrıverdi ve futbolcuların şampiyonluk yemeğine katılarak verdiği sözü tuttu ve 10 bin TL'lik primlerini verdi. İkinci Amatör Küme'de geçen sezon 8 grupta 59 takım kıyasıya mücadele etti. D Grubunda üçüncü olan Uzunçiftlikspor, Yenidoğan Serdarspor, Gültepespor ve finalde Tavşanlıspor'u yenerek Birinci Amatör Küme'ye yükseldi.

Uzunçiftlikspor Kulüp Başkanı Fatih Tanrıverdi ve futbolcuların katıldığı şampiyonluk yemeğine iştirak eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, takıma 10 bin TL şampiyonluk primi verdi. Programda konuşan Başkan Üzülmez, “Spora yaptığımız yatırımlarla ilçemiz altın çağını yaşamaktadır. Takımlarımızın hepsi centilmence liglerinde mücadele ederek başarılı olmuşlardır. Elde edilen bütün başarılar ödüllendirilmektedir. Mütevazi kadrosuyla Uzunçiftlikspor şampiyonluğu yakaladı. Kartepemiz'de birçok alanda mücadele eden takımlarımız şampiyon oldu. Bizlerde şampiyon olan takımları ödüllendirelim, prim verelim dedik. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Takımlarımız arasında ayrım yapılmadan başarı elde edenlere primlerini vermekteyiz. Söz verdiğimiz 10 bin TL'lik primi Kulüp Başkanı Fatih Tanrıverdi'ye teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılı ve şampiyonluklar daimi olsun inşallah” dedi.