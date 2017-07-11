Başkan Üzülmez’den Vali Aksoy’a ziyaret

Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atanan Vali Hüseyin Aksoy’u Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve belediye meclis üyeleri makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Üzülmez, “Yeni görev yerinizde başarılar diliyorum. Sanayi ve turizmin bir arada olduğu bir kentte yaşamaktayız. Kartepe İlçemiz turizm bakımından çok önemli ilçelerimiz arasında yer almaktadır. Halkımızın beklenti ve isteklerine uygun projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Kartepe’nin turizm bakımından zengin ilçeler arasında olduğunu belirten Başkan Üzülmez, “İlçemizde yapılan projeleri görmenizi isterim. Bunun için de en kısa sürede sizleri ilçemizde misafir etmek isteriz. Sizlerin de desteği ile Kartepe ilçemiz ve kentimiz çok daha iyi yerlere gelecektir” açıklamasında bulundu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Kocaeli’ye atanmam sonrasında Milli Savunma Bakanımızla Sukay Park’ta bir araya geldim. Çok beğendim. Çok güzel bir ilçe Kartepe Elimden gelen desteği göstereceğim. Hep birlikte kentimiz hak ettiği yere gelecektir” ifadelerini kullandı.