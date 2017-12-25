Başkan Vekili Özak, “Köylerimiz güzelleşiyor”

Zekeriya Özak, “Türkiye’de bir ilk olarak, Kocaeli’ de uygulanan ‘Köylerde köy evi projesi’ olumlu sonuçlar vermeye başladı” dedi.

Yüksek Mimar M. Zekeriya Özak’ın köy evleriyle ilgili uygulamaya alınan yapı projelerini imar sorumlularına örnek gösterdiği toplantıya, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, İmar Müdürü Mustafa Gökhan Baykan’ın yanı sıra 12 ilçenin teknik başkan yardımcıları, imar müdürleri, İmar ve Şehircilik Dairesi şube müdürleri katıldı. Özak, ayrıca toplantıya katılanlara kırsal tasarım rehberi içerisindeki yapımına başlanan örnek projeleri tanıttı. Özak, “Artık köylerde köy evi dönemi başlıyor. Ev yapmak isteyen vatandaşlarımız projelerinde dış cepheleri köy evlerine benzeyen ev projelerini beğenerek uyguluyor” dedi.

Başkan Vekili Zekeriya Özak, ilçe belediyelerince ruhsat verilen, Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Yerleşimleri Tasarım Rehberi’ ne uygun olarak hazırlanan kırsal yerleşimlere ait proje örneklerini sundu. Özak “İmar ve Şehircilik Daire Başkalığımızca yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Artık köylerimizde yöresel mimariye uygun yapılar olacak. Kocaeli genelinde kırsal mahallelerimizde şu ana kadar yaklaşık 100 adet binaya yapı ruhsatı verildi. Bundan sonra bu projeler gibi örnekler artıkça köylerimiz daha da güzelleşecek” diye konuştu.

Bilindiği üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15.06.2017/381 sayılı kararı ile onaylanan “Meskun Ve Gelişme Kırsal Konut Yerleşimleri Tasarım Rehberi” kırsal yerleşim alanı olarak tanımlanmış köylerde, yapıların köyün geleneksel mimarisine uygun olmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Söz konusu tasarım rehberiyle yalnızca yapılacak olan yapıların dış görünüşünün yöresel mimariye uygun olması amaçlanıyor. Örneğin; binanın rengi, pencere ve kapı oranları, balkon korkulukları, söveler, kat silmeleri, payandalar, saçaklar gibi kısımlarına standart getirilen binalar çoğaldıkça, köylerin ait olduğu kimliği kaybetmeden güzelleşmesi ve yenilenmesi amaçlanıyor.