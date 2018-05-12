Başkanlar ‘çardak sohbetinde’ bir araya geldi

Körfez Belediyesi tarafından başlatılan ‘çardak sohbetleri’ devam ediyor. Son olarak Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve teşkilat üyeleri ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi Kardelen Sitesi’ne konuk oldu. Site içerisindeki çardakta gerçekleştirilen ve vatandaşların ilgi gösterdiği sohbette hem yapılan hizmetler hem de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim konuşuldu.

Körfez’de hayata geçen ve geçecek projeler hakkında site sakinlerine bilgiler aktaran Başkan İsmail Baran, 24 Haziran seçimlerine de değindi. Başkan Baran, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu ülke, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olacaktır. Türkiye bölgede söz sahibi oldukça mücadele edeceği kişi sayısı ve baskı artıyor ama millet olarak bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. Hep birlikte kenetlenmeyi arttırarak üzerimizde oyunlar oynamaya çalışan iç ve dış güçlere gereken cevabı vereceğiz” dedi.

Türkiye’nin başkanlık sistemi ile rahat yıllar geçireceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise , “Bölgemizde her gün yeni bir krizle karşılaşıyoruz. İran’da yaşananları görüyorsunuz. Bunların da bizlere küresel yansımaları oluyor. Tabii ki zahmet olmadan rahmet olmaz. Bunlar zahmetli zamanlar ama mutlaka bunlar da atlatılacak” diye konuştu.

Sistem ile Türkiye’nin önündeki engellerin kalkacağını belirten Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinin, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesinin tek yolu, yönetim sistemini buna uygun hale getirmektir. Halkımızın büyük destekleriyle başaracağımız Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile Türkiye’nin önünde ki tüm engeller kalkacak, gelişme ve kalkınma yolunda emin adımlarla da ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.