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17 Ağustos 2018 14:22

Başkanlar, Kartepe’de yürüdüler

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” geniş katılımla gerçekleşti.

Başkanlar, Kartepe’de yürüdüler

17 Ağustos 2018 14:22


Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” büyük katılımlı gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı (Ormanya)’da gerçekleşen sağlıklı yaşam yürüyüşüne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.


Avrupa’nın en büyük, dünyanın da üçüncü doğal yaşam parkı olan Kartepe Doğal Yaşam Parkı pek çok farklı tür yabani ve evcil hayvana ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan hayvan türleri parktaki özel alanlarına yerleştirilerek burada yaşamaları sağlanıyor. Parkın hayvan popülasyonu da her geçen gün giderek artıyor.


Sabahın ilk ışıkları ile Başkan Üzülmez’in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ve Kartepeliler Ormanya içerisinde yürüyüş yaptılar. Onlarca Kartepelinin katıldığı yürüyüş sonunda ikramlar yapıldı. Kartepe’de doğal güzelliklerin korunarak halkın hizmetine sunulduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spor çok önemlidir. Gençlere örnek olmak gerekmektedir. Gençlerimiz iyi örnek olursak geleceğimiz daha güvenli olur” dedi.


Kartepe’de klasik belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyeciliğin örneklerini verdiklerinin altını çizen Başkan Üzülmez, “Hayata geçirilen projelerin başarıya ulaştığı hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve alaka ile görülmektedir. Bu zamana kadar halkımızın hizmetine sunduğumuz projelerin hepsi kabul görmüştür. Sağlık insanın en büyük değeridir. Bunun için de iyi korunmalıdır. Bu düşünce ile hareket ederek halkımızın sağlıklı yaşaması, gelecek olan nesillere örnek olmak için bu yürüyüşleri düzenliyoruz. Bu sayede birlik ve beraberliğimizin yanı sıra sağlıklı toplumun oluşmasına katkı veriyoruz” diye konuştu.




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