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Başkanlar Konak incelemesinde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker inşaatı devam eden Kargalı Semt Konağında incelmelerde bulundu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediyesi tarafından inşa edilen Kargalı Semt Konağında incelmelerde bulundu. Gebze'nin mahalle statüsü kazan köylerinde bir takım ziyaretlerde bulunan başkanlara incelemelerde AK Parti Gebze İlçe yöneticileri de başkanlara eşlik etti. 666 metrekare alan üzerine inşa edilen ve iki kattan oluşan Kargalı Semt Konağı muhtarlığı da içinde barındıracak ve mahalle sakinlerine hizmet verecek. Kaba inşaat çalışmaları tamamlanan semt konağı için başkanlar; mahalleye hayırlı, güzel hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

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