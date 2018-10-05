Başkanlardan, bakanlara Hereke Halısı

“Kocaeli Körfezi, Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Bölgesel Tatbikatı-2018” programı kapsamında Kocaeli'ne gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tatbikatı; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, il ve ilçe protokolü ile birlikte takip etti. Kurtarma tatbikatının ardından Başkan Karaosmanoğlu ve Başkan Baran, bakanlara Hereke Halısı takdim etti. Başkan İsmail Baran'ın elinden Hereke Halısı'nı alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan, “Hereke Halısı gerçek bir değer. Yaşatılması da gerçekten önemli” dedi.

Başkan İsmail Baran da bu değeri yaşatma adına her türlü desteği sunduklarını belirtti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.