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05 Aralık 2017 11:23

Başkanlık Kupasında final heyecanı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen ortaokullar arası Başkanlık Kupası Basketbol şampiyonasında final heyecanı yaşanacak.

Başkanlık Kupasında final heyecanı

05 Aralık 2017 11:23


İzmit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ortaklığında 17’si erkek, 14’ü de kızlar olmak üzere 31 takımın katılımıyla 13 Kasım’da start alan ortaokullar arası Başkanlık Kupası Basketbol şampiyonasında final müsabakaları başlıyor. Atatürk Spor Salonundaki şampiyonanın finalinde Şeyh Edebali Orta Okulu ile 50. Yıl Orta Okulu karşılaşacak. 6 Aralık Çarşamba günü yapılacak final maçı öncesi Kazım Karabekir Orta Okulu ile Emek Dayanışma Orta Okulu arasında üçüncülük maçı oynanacak. Şampiyonanın ödül töreni de ayni gün saat 13.30 yapılacağı kaydedildi.




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