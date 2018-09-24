Basketbolcular imza töreninde buluştu

Bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 2'inci liginde mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, basketbolcuları ile imza töreninde bir araya geldi.

Türkiye'nin en köklü amatör spor kulüplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salon sporlarında da bu sezon atağa geçti. Basketbol şubesinde üst yapıyı yeniden oluşturan Mavi Beyazlılar, bu sezon 2. Lig'de Kocaeli'ni temsil edecek. Geçmişte salon sporlarında birçok başarısı bulunan Büyükşehir Kağıtspor, Kocaelili gençlerden oluşan bir ekiple liglerde mücadele edecek. Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, yapılanmanın ardından basketbol takımına transfer edilen sporcular ile imza töreninde bir araya geldi.

2. Lig'de mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Basketbol takımı, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin genç antrenörlerinden Tolga Kaan Bahadır'a emanet edilmişti. Takım hocasının belirlenmesinin ardından yapılan yoğun çalışmalar ile Kocaeli'nin gençlerinden oluşan takım oluşturuldu. Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, basketbol yöneticisi Serhan Çatal ve basketbol branş koordinatörü Mustafa Özkar katıldı.