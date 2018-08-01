Başsavcı Kurt’tan Vali Aksoy’a veda ziyareti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Veda ziyaretinde Başsavcısı Kurt ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük, Kocaeli’de görev yapmaktan onur duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Aksoy’a teşekkür ettiler. Vali Aksoy ise Kurt ve Memük’e yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.