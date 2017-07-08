Başsavcıdan İlhan Bayram’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ü makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ü makamında ağırladı. Ziyarette ilk olarak söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Genel Sekreter Bayram’a hayırlı olsun temennilerini iletti.

Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette Başsavcıdan sonra söz alan isim Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça oldu. Genel Sekreter Bayram’ın kenti çok iyi tanıyan bir isim olduğunu, İSU’daki başarılı görevinden sonra Büyükşehir Belediyesi’nde önemli projelere imza atacağını söyledi. Komisyon Başkanı’ndan sonra söz alan Başsavcı vekili Ayhan Memük de, Genel Sekreter İlhan Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ün gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, ‘’Hayırlı olsun ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler uyum içerisinde şehrimize en yüksek verimi sağlamak için çalışıyoruz. Şehrimizde uyumluluk açısından diğer kurumlar ile iş birliği sağlamamız da çok önemli” ifadelerini kullandı.