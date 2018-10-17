Batı Kavşağı ile Dilovası'na ulaşım sorunsuz olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası'na giriş çıkışları rahatlatmak için düzenleme yapılan Batı Kavşağı şekil almaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağında düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlanacak. Devam eden çalışmalarda proje kapsamında yapılacak olan 3 adet köprüden birinin üzerine prefabrik kiriş montajları yerleştirildi.

Proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası'nda yapılan Batı Kavşağı'nda ilave çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlayacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturulacak. Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası'na gitmek isteyen araçların sanayi alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Projede şu anda bir köprünün prefabrik kiriş montajı tamamlanarak üstü kapatıldı. Proje kapsamında 3 adet köprüden biri olacak olan dere köprüsünün ayakları tamamlandı. Ayrıca kavşaktan D - 100 karayoluna giriş için yol genişletme çalışmalarına devam ediliyor.

Proje kapsamında Dilderesi üzeri dahil olmak üzere 3 adet üst geçit köprüsü yapılacak. Projede 32 bin metreküp kazı, 70 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve 4 bin 700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir, 4 bin 800 metre fore kazık, 8 bin 600 metre taş kolon, 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar, 14 bin 500 ton asfalt, 2 bin 100 metre drenaj, 5 bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin 500 metre oto korkuluk kullanılacak.