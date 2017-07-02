Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 12:26

Bayanlara özel spor salonlarında kayıtlar başlıyor

İzmit Belediyesi’ne ait bayanlara özel spor salonları için kayıtlar kabul ediliyor.

Bayanlara özel spor salonlarında kayıtlar başlıyor

02 Temmuz 2017 12:26


Spor salonlarında kursların yakında başlayacağını söyleyen yetkililer, “Salonlar için başvurular Belsa A Blok Kat 4 deki Spor Birimine yapılmaktadır. Kayıt için nüfus cüzdan fotokopisi ile gelmek yeterli. Belediyemiz tarafından kadınlar için Belsa’nın yanı sıra Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Kuruçeşme Kültür Merkezi, Akmeşe Kültür Merkezi, Kent Konut, 42 Evler, Malta, Tüysüzler, Yenidoğan, Ayazma, Arızlı Toki ve Bekirdere mahallerinde spor salonları bulunmaktadır. Ücretsiz olan salonlardan şimdiye kadar 25 bine yakın kadın yararlandı” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!