Bayburtlular, Darıca sahilindeki şölene renk kattı

Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Bayburtlular Derneği programına katılan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

Program öncesi protokolü Bayburt yöresi yemekleriyle ağırlayan dernek yönetimi, Bayburtlu sanatçılarla bölgede yaşayan Bayburtlu vatandaşların memleket hasretini giderdi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Bayburtlular Dernek Başkanı Doğan Bakır, dernek yönetimi olarak Bayburt’un gelenek ve göreneklerini yaşatma gayesiyle çalıştıklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, “Dede Korkut’un torunları kıymetli Bayburtlu hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dedem Korkut diyarı, Bayburt kalesiyle, Şehit Osman Türbesi, Yakutiye Camisiyle, Aydıntepe Yeraltı Şehriyle, Sırakayalar Şelalesi ile bir yanı Kop Dağı, bir yanı Masat Deresiyle, Korgan Köprüsüyle güzel Bayburt. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programı sayesinde sizlerle birlikte bir ay boyunca ülkemizin dört bir yanında bulunan yörelere yolculuk etmekten ve farklı kültürleri tanımaktan büyük keyif alıyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyor ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Bayburt Yöresi Bar Ekibi sunduğu österiyle vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, programda sahne alan Bayburt Yöresi sanatçılarının söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde süren program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.