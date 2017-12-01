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01 Aralık 2017 16:08

Bayram, EDOK Komutanı ile Kula Deresi için görüştü

Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, EDOK Komutanı Kazım Dalkıran’ı ziyaret ederek, Kula Deresi Islah Projesi hakkında bilgi verdi.

Bayram, EDOK Komutanı ile Kula Deresi için görüştü

01 Aralık 2017 16:08


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran’ı makamında ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Memduh Tağmaç kışlasında gerçekleşen ziyarette, Genel Sekreter İlhan Bayram, Tuğgeneral Kazım Dalkıran’a Kışla önünde yer alan Kula Deresi Islah Projesi hakkında bilgi verdi. Bayram ve Tağmaç Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Köprülü Kavşağı Yapım İşi kapsamındaki Kışla önünde yer alan Kula Deresi Islah Projesi ve gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundular.




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