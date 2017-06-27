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27 Haziran 2017 14:40

Bayram günü 1 kişinin öldüğü kaza ‘cinayet’ çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bayramın ilk günü 1 kişinin öldüğü kazanın altından cinayet çıktı.

Bayram günü 1 kişinin öldüğü kaza ‘cinayet’ çıktı

27 Haziran 2017 14:40

Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Derince 60 Evler mevkiinde ilerleyen 41 EN674 plakalı panelvanın sürücüsü E.Ç. ile 41 FL 949 plakalı panelvanın sürücüsü Aydın Yerebatan (52) arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Yerebatan’ın aracını takibe alan E.Ç., Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde 41 FL 949 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki sürücü Aydın Yerebatan bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yerebatan’ın cenazesi dün Hereke Mezarlığında toprağa verildi.


Kazanın ardından olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, takla atan araca kasten çarptığını ve olay sonrası kaçtığını belirlediği sürücü E.Ç. (28) ile araçta bulunan kardeşi E.Ç. (26) ve babası R.Ç.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.




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