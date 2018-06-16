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16 Haziran 2018 11:08

Bayram günü pompalı tüfekle tehlike saçan maganda yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bayram günü defalarca havaya ateş eden şehir magandası, yunus timleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

Bayram günü pompalı tüfekle tehlike saçan maganda yakalandı

16 Haziran 2018 11:08

Şahısın aracında bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok ayıda fişek ele geçirildi.


Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili, Şehit Fırat Çakıroğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, akşam saatlerinde sahil bölgesinde uygulama başlattı. Uygulama devam ederken Yunus Timleri, sabah saatlerinden vatandaşlar tarafından araçtan defalarca havaya ateş açtığı yönünde şikayet edilen şahısın aracının uygulama alanında olduğunu tespit ettiler. Şahısın içerisinde olduğu aracı durduran ekipler, araçta arama yaptı.


Yapılan aramada araç içerisinde ruhsatsız olduğu tespit edilen bir adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 40 adet fişek ele geçirildi. Araçta bulunan S.E. gözaltına alınarak Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürüldü.




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