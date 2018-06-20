Bayram, hastane bölgesi esnafıyla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Eski Devlet Hastanesi bölgesinde bulunan esnafla bir araya geldi. Esnafla sabah kahvaltısında bir araya gelen Genel Sekreter Bayram, yıkılan devlet hastanesi yerine yapılması planlanan otopark ve çevre düzenlemesiyle ilgili esnafa bilgi aktardı. Eczacı ve tıbbı malzeme satan esnafın ağırlıkta olduğu programda, esnafın projelerle ilgili fikirleri alındı.

Programa Genel Sekreter İlhan Bayram’ın yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Adem Çakır, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Veysel Özkaraaslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, bölge esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Bölge esnafına konuşan Genel Sekreter İlhan Bayram, şuanda kullanılan tramvay, başlanılan ve başlanması planlanan metro projeleriyle şehir merkezinde trafik yükünün hafifletilmesinin amaçlandığını belirtti. Bayram “D-100 karayolunda köprü ve kavşak gibi birçok çalışmayla transit geçiş hızlı bir şekilde yapılıyor. D-100’deki çalışmalarımız devam ediyor. Şehir içi trafiğinde ise tramvay, çalışmalarına başladığımız metro, bir çok yere yaptığımız ve yapmayı planladığımız otoparklarla şehir trafiğini azaltmayı planlıyoruz” dedi.

Genel Sekreter İlhan Bayram, “Biliyorsunuz buradaki yeni hastanemiz çok güzel bir şekilde yapıldı. Biz buraya çok güzel bir proje yapmayı düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yani esnafımızın görüş ve fikirleri almak istedik. Biz şehrimizde yaşayan insanlarımızın şehirde yaşamaktan mutlu olmasını ve hayatlarını kolaylaşmasını istiyoruz. Eski devlet hastanesi alanına yapmak istediğimiz otoparkımız halkımızın sağlık hizmetlerinden daha kolay bir şekilde yararlanması içindir. Burada hastaneye gelen vatandaş aracını kolayca park edip, hastane içerisindeki işlerini halledebilmelidir. Büyük ve güzel bir hastane yapılmış, burada önemli olan vatandaşlarımızın otopark sıkıntısı çekmemesidir” şeklinde konuştu.