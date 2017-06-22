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22 Haziran 2017 14:06

Bayram süresince kazı çalışması yapılmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram süresi boyunca acil durumlar hariç, altyapı çalışmaları için kazı yapılmasını yasakladı.

Bayram süresince kazı çalışması yapılmayacak

22 Haziran 2017 14:06


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı süresince vatandaşların rahatsız olmamaları sebebiyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kazı çalışmaları yapılmaması yönünde karar aldı. Altyapı çalışması yapan, özel, kamu kurum kuruluş ve şahısların, 24-27 Haziran tarihleri arasında, acil arıza kazıları haricinde, kazı çalışması yapmaları yasaklandı.


Büyükşehir Belediyesi sınırlarında altyapı çalışması yapan, özel, kamu kurum kuruluş ve şahıslar tarafından, Ramazan Bayramı sebebiyle acil arıza kazıları haricinde, kazı çalışması yapılması yasaklandı. Hali hazırda yapılan çalışmaları 23 Haziran akşamına kadar tamamlayarak, açık kazıları kapatmaları gerekiyor. Alt yapı çalışmasından kalan hafriyat ve kazı artığı bu tarihe kadar temizlenmesi gerekiyor. Bu karara uymayan özel, kamu kurum kuruluş ve şahıslara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.




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