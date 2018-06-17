Bayram tatilcilerinin dönüşü TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM otoyolunda sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönünde dönüşe geçen tatilciler, öğle saatlerinde yoğunlaşmaya başlayan Kocaeli TEM geçişinde akşam saatlerinde ilerlemekte zorluk çekti.

Durma noktasında gelen TEM otoyolunda polis ekipleri trafiği rahatlatmak için çalışma sürdürürken yoğunluğun gece saatlerinde daha da artması bekleniyor.