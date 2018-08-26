Bayram tatilinin son gününde TEM’de trafik akıcı

gününden itibaren oluşan yoğunluk azaldı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüşü, TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 9 günlük bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyenlerin dönüşü Kurban Bayramı’nın 3. gününden itibaren yoğunluk oluşturdu. Araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle TEM Kocaeli geçişinde oluşan yoğunluk, 9 günlük tatilin son gününde azaldı.

Trafiğin zaman zaman durma meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarıyla yavaşladığı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik normal seyrine döndü. Yol boyunca denetimlerini sürdüren polis ekipleri, oluşabilecek sorunlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.