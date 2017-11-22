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22 Kasım 2017 13:31

Bayram, Tuana Evleri’nde incelemelerde bulundu

KOCAELİ(İHA) – Kent Konut Tuana Evleri 2.

Bayram, Tuana Evleri’nde incelemelerde bulundu

22 Kasım 2017 13:31

etap’ta incelemelerde bulunan Genel Sekreter İlhan Bayram, dairelerin son rötuşlarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Tuana Evleri 2. Etap’ta ön teslim sürecinde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Bayram’a Kent Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altay, Başkan Danışmanı Ömer Polat, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön ve proje sorumluları eşlik etti. Genel Sekreter Bayram, ön teslimi başlayan konutların son rötuşların titizlikle yapıldığı söyledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş. tarafından yapılan Tuana Evleri 2. Etap konutlarında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Bayram, “Projede konutlar tamamlanmaya başladı. Dairelerin ön teslim işlemleri yapılırken, son rötuşlar da titizlikle yapılıyor. Konutların kentimize ve burada ikamet edecek olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Kent Konut tarafından yapılan Tuana Evleri 2. Etap’ta 445 adet dairenin tamamının ön teslimine 20 Kasım’da başlandı. Vatandaşlar, ön teslimde dairelerinin kontrollerini sağlayabiliyor. Ön teslimlerde, Kentsel Dönüşüm 3. Etap alanında yer alan 136 hak sahibine öncelik veriliyor.


Proje kapsamında aileler için kaliteli ve yeni bir yaşam vaat eden projede 1+1, 2+ 1 ve 3+1 dairelerin yanı sıra, açık- kapalı otopark, çocuk oyun alanları güvenlik, özel peyzaj ve modern cephe giydirmesi bulunuyor. 445 dairenin olduğu 2. Etap Evlerinde 44 adet 1+1 daire, 243 adet 2+1 daire ve 158 adet 3+1 daire yer alıyor.


Kent Konut A.Ş. ilk kazmayı vurduğundan bugüne kadar 9 bin 793 daire, 89 işyeri teslim etti. Kent Konut A.Ş. bünyesinde 327 adet konuttan oluşan Tuana Evleri 3. Etap inşaatı ise devam ediyor.




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