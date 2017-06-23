Bayramda ağır taşıtlar D-100’ü kullanmayacak

Ulaşım ve Trafik Denetleme Komisyonu (UTDK), Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Başkanlığı’nda toplandı. Komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alınan kararla, Ramazan Bayramı süresince il sınırları içerisinde ağır taşıtların D-100 Karayolunu kullanması yasağı komisyon tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli il sınırları içerisinde trafik akışının düzenlenmesi amacıyla, ağır taşıtların il sınırları içerisinde D-100 Karayolunu kullanmaları yasaklandı. Ulaşım ve Trafik Denetleme Komisyonu’nun aldığı kararla 24 Haziran saat 08.00’de başlayacak olan ağır taşıtların giriş yasağı, 28 Haziran saat 08.00’a kadar sürecek. Çalışmalar müddetince denetim ve kontroller il ve ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılacak.