Bayramda daha temiz bir Kartepe

Ramazan ayının son haftası ile birlikte Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram mesaisine erkenden başladı. 7/24 çalışma yapan Temizlik İşleri ekipleri rutin hizmetlerinin yanı sıra takviye ekiplerle ilçeyi bayrama yakışır bir hale getiriyor. Özellikle iftar programları nedeniyle artan çöp hacmine karşılık veren ekipler, yoğunluk yaşanan bölgelerde titiz bir çalışma sergiliyorlar.

Eşsiz doğal güzelliklerine sahip Kartepe’de temiz çevre sağlanması adına yürütülen çalışmalarda çöplerin toplandığı konteynerlerin bakım ve temizlikleri de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Özellikle sıcak ramazan günlerinde dezenfekte edilerek koku ve sinek oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla yıkama çalışmaları bayram sabahına kadar sürecek.

Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Temiz bir Kartepe için Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in talimatları doğrultusunda ekiplerimiz görev ve sorumluluklarının bilincinde hareket etmektedir. Ramazan bayramı öncesi her mahallede temizlik çalışmalarımız hızlanarak adeta bir bayram temizliği havasına büründü. Vatandaşlar talep ve şikayetlerle ilgili 373 41 83 nolu Temizlik İşleri Müdürlüğü ve 316 68 00’dan 6911 dahili telefonundan bizlere ulaşması yeterli” dedi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi’nin tüm birimleriyle üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini hatırlatan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini sürekli artıran hizmetlerimiz Ramazan Bayramı öncesinde daha da önem kazanıyor. İşte bu noktada daha duyarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bu bayramda Kartepe’de bulunan her vatandaşımız güzel bir bayram geçirecek” şeklinde konuştu.