Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 17:28

Bayramda ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı Batman’da Ramazan bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere 50 bin liralık gıda yardımı yapti.

Bayramda ihtiyaç sahiplerine yardım eli

24 Haziran 2017 17:28


Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı Batman’da ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek Bayram arefesinde 50 bin liralık gıda yardımı yaptı. Batman’daki ihtiyaç sahibi ailelere yardımları Gençlik ve Spor Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Özcan Kurt ve yönetim kurulu üyeleri dağıttı. Özcan Kurt, “Gençlik ve Spor Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu bölge Başkanlığı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkına yardım kampanyalarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi.


Özcan Kurt yapmış olduğu açıklamada Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının Ramazan Bayramını da kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!