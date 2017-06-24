Bayramda ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı Batman’da ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek Bayram arefesinde 50 bin liralık gıda yardımı yaptı. Batman’daki ihtiyaç sahibi ailelere yardımları Gençlik ve Spor Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Özcan Kurt ve yönetim kurulu üyeleri dağıttı. Özcan Kurt, “Gençlik ve Spor Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu bölge Başkanlığı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkına yardım kampanyalarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Özcan Kurt yapmış olduğu açıklamada Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının Ramazan Bayramını da kutladı.