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18 Ağustos 2018 13:06

Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince otobüs ve raylı ulaşımda ücretsiz, deniz ulaşımında ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek.

Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

18 Ağustos 2018 13:06


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla, vatandaşlar 21 Ağustos Salı gününden Kurban Bayramı’nın sona erdiği 24 Ağustos Cuma gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak.


Vatandaşların memnuniyetini kazanan hizmet kara ulaşım ve raylı sistemler ulaşımında geçerli olacak. Belediye otobüsleri ve tramvay Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Belediye otobüslerinden 200, 250G, 250, 800K ve 800C numaralı hatlar ücretsiz ulaşıma dahil olmayacak. Kurban Bayramı boyunca deniz ulaşımı ise yüzde 50 indirimli olacak.


Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nca Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve Kurban Bayramı olması nedeniyle bayramınikinci günü de ücretsiz servis hizmeti sağlanacak. Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 08.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.




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