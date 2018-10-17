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Baz istasyonundan akü çalan 4 kişi yakalandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan bir baz istasyonundan 12 adet akü çalan 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan bir baz istasyonundan 12 adet akü çalan 4 kişi yakalandı.


Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Saneiye Mahallesi'nde bulunan bir baz istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baz istasyonuna giren 4 kişi, içeride bulunan 12 adet aküyü çaldılar. Şahıslar, olay yerinden kaçarken, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri kendilerini fark etti. Olay yerinden kaçan şahıslar, Gölcük İlçe Jandarma Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölcük Sofular mahallesinde kıskıvrak yakalandı.


Gözaltına alınan H.M. Y., M.Ö., B.S. ve B.B. jandarma karakoluna götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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