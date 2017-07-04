“Bebek bakım ve kozmetik ürünleri pazarı 700 milyon liraya ulaştı”

Eczacıbaşı’nın Gebze’de kurduğu 20 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen üretim tesisi basına tanıtıldı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bedük, "2016 yılında bebek mendili pazarı yüzde 15 büyüme ile 440 milyon lira, bebek kozmetiği pazarı yüzde 18 büyüme ile 194 milyon lira, bebek temizlik pazarı da yüzde 18 büyüme ile 66 milyon liralık büyüklüğe ulaştı. Uni, bebek mendilinde liderliğini sürdürürken, bebek şampuanında da hızlı bir büyüme göstererek pazarın üçüncü markası olmayı başardı” dedi.

Tesisin yıllık üretim kapasitesinin 120 milyon adet olduğunu belirten Bedük, en doğru ürünleri geliştirmek için Anne-Bebek İçgörü Merkezi’ni de tesis içerisinde kurduklarını söyledi. Bu merkezde anneleri bebekleriyle birlikte misafir ederek onların beklenti ve ihtiyaçlarını dinlediklerini aktaran Bedük, “Bebek bakım alışkanlıklarını gözlemliyoruz. Annelerin geri bildirim ve değerlendirmeleri ürün geliştirme sürecimizin en önemli adımlarından biri. Burada annelerden aldığımız içgörüler ile inovasyon ve üretim gücümüzü birleştirerek yeni ürünlerimizi geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

49 ülkeye ihracat

Bedük, mevsimsel olarak tesiste 170 ile 190 arasında çalışanın bulunduğunu belirtti.Hedeflerinin yakın coğrafyada bilinen bir marka olmak olduğunu belirten Bedük, bebek olan her evde bulunmak istediklerini ve Türkiye’de alanında lider durumda yer almayı hedeflediklerini dile getirdi. Bedük ayrıca ürettikleri ürünlerin yüzde 15’ini de 49 ülkeye ihraç ettiklerini açıkladı.

Tesiste ekolojik bir yapıda olduğunu belirten Bedük, üretimde kullanılan suların daha sonra farklı uygulamalarda yeniden dönüştürüldüğünü ve sulama sistemlerinde kullanıldığını aktardı. Çevreye saygılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bedük, “OSB’lerin bu konuda çok katı kuralları var. Onlara uyuyoruz” diye konuştu.