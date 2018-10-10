Bekirdere'ye tramvay müjdesini Başkan Doğan verdi

Bekirdere Mahallesi'ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, vatandaşlara tramvay müjdesi verdi.

Mahalle inceleme gezisini Bekirdere'de sürdüren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, cadde ve sokakları tek tek dolaştı. Doğan'a Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri, mahalle muhtarı Adnan Birim ile AK Parti mahalle temsilcisi eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Doğan, bir de müjde verdi. Tramvay hattının Bekirdere'den geçeceğini duyuran Doğan, “Bekirdere çok köklü ve nüfusu yoğun olan bir mahallemiz. Göreve geldiğimizde alt yapı ve üst yapı problemleri vardı. Bu sorunların hemen hemen tamamı çözüme kavuştu. Adnan Menderes Bulvarı'nın kamulaştırma işlemlerinde sona gelindi. Tramvay projesi Bekirdere'ye uzatılacak. Cephanelik'teki şehir hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor. Kendi alanında dünyada ilk olan deprem müzesini Ceğhanelik'te açtık. Sanal Gerçeklik Küresi de yakında tamamlanacak. Bu yatırımlar Bekirdere'nin değerini arttırıyor. Yaptığımız inceleme gezisinde bölgedeki sorunların önemli ölçüde azaldığını gördük. Bekirdere yaptığımız hizmetlerle daha da güzel olacaktır” dedi.